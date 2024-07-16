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Люберецкую больницу проверят после информации об отсутствии лекарств

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал проверять данные об отсутствии медикаментов, обеззараживающих средств и туалетной бумаги в Люберецкой городской больнице, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Информация относительно обеспечения медучреждения была изложена в обращении депутата Госдумы Михаила Делягина.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что депутат ГД Михаил Делягин направил запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, связанный с обеспечением больницы в Люберцах. Там проходят лечения раненые участники спецоперации.

По словам общественников, в больнице отсутствуют элементарные лекарства и принадлежности.