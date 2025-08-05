Live Science: ученые могут научиться лечить ожирение с помощью генов

Как пишет Live Science, впадающие в спячку животные полагаются на определенные гены, чтобы корректировать метаболизм. По мнению специалистов, у людей есть в себе такая же ДНК. Ранние исследования выявили, что ее использование может помочь в лечении заболеваний.

Опыты ученые провели на мышах. У них нет зимней спячки, но они могут впасть в состояние оцепенения, в котором замедляется действие метаболизма, уменьшается температура тела и мышечная активность.

После нескольких манипуляций с мышами исследователи смогли избавиться от генов, связанных с ожирением. Они изменили вес мышей, скорость метаболизма и поведение при поиске пищи. Также им удалось искусственно ускорить и замедлить набор веса и метаболизм.

Исследователи рассказали, что исход опытов оказался весьма многообещающим. Но говорить об использовании подобных технологий в современной медицине сейчас еще рано. В будущем также проведут эксперименты с животными, которые не способны к оцепенению, потому что их ДНК больше похожа на человеческую.