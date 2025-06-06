Листовая зелень, салаты, мясо – самые опасные продукты в магазине – врач

В листовой зелени и готовых овощных салатах часто «прячется» кишечная палочка и норовирус, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Магазины — особенно сетевые — стремятся не допустить порчи продуктов и просрочки — им это самим невыгодно. Обычно чем выше сегмент магазина, тем лучше в нем соблюдают все правила хранения. Но увы, от покупки некачественной еды не застрахован никто», – сказала Кашух.

Она добавила, что листовая зелень и готовые овощные салаты часто бывают заражены кишечной палочкой E.coli. и норовирусом.

«Кишечную палочку можно также встретить в молоке. Последствия такого обеда могут быть крайне неприятными: тошнота, рвота и диарея. Зелень нужно обязательно промыть дома под проточной водой», – рассказала гастроэнтеролог.

Кашух также предупредила, что в мясе и мясных полуфабрикатах могут оказаться сальмонеллы, кампилобактерии и другие микроорганизмы — возбудители инфекций. Хорошая новость в том, что они погибают при тщательной термической обработке.

7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Безопасность пищевых продуктов играет очень важную роль на всех этапах производственной цепочки — от производства до сбора урожая, обработки, хранения, распределения и вплоть до приготовления и потребления.