Лишний вес и болезни суставов: для кого бег будет опасен?
Занятия бегом считаются опасными для людей с избыточным весом, болезнями суставов и позвоночника, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
«Несмотря на всю пользу бега, это не универсальный способ оздоровления, подходит он далеко не всем. Есть состояния, при которых он может больше навредить, чем помочь. В первую очередь это касается людей с избыточным весом, болезнями суставов и позвоночника, варикозной болезнью, тяжелыми формами гипертонии, а также тех, кто перенес сердечно-сосудистые осложнения, например, инфаркт или инсульт.
Она добавила, что при весе свыше 100–110 кг нагрузка на коленные суставы при каждом шаге увеличивается в несколько раз. Это может привести к микротравмам, воспалению тканей коленных суставов, обострению артроза.
«Особенно это касается людей старше 40 лет — у них суставы становятся менее эластичными, а восстановление тканей происходит медленнее. Также от бега лучше отказаться, если есть плоскостопие, межпозвоночные грыжи — в таких случаях лучше начинать с менее травматичных нагрузок: быстрой ходьбы, плавания, велотренажера», — перечислила врач.
Уланкина отметила, что противопоказанием может быть и обострение хронических заболеваний: нарушение сердечного ритма, повышенное артериальное давление.
«Перед тем, как начать бегать, особенно если есть сомнения или какие-то заболевания, травмы, стоит проконсультироваться с врачом. Но это не значит, что бег полностью противопоказан большинству людей. Просто зачастую разумнее начинать тренировки с более щадящих занятий, а к бегу переходить уже после того, как тело адаптировалось к нагрузке», — резюмировала специалист.
Каждую первую среду июня отмечается Всемирный день бега. В этом году он выпадает на 4 июня. Данный день появился, чтобы привлечь к бегу как можно больше людей. Этот вид спорта является одним из простых и самых доступных видов занятий.