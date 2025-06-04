Лишний вес и болезни суставов: для кого бег будет опасен?

«Несмотря на всю пользу бега, это не универсальный способ оздоровления, подходит он далеко не всем. Есть состояния, при которых он может больше навредить, чем помочь. В первую очередь это касается людей с избыточным весом, болезнями суставов и позвоночника, варикозной болезнью, тяжелыми формами гипертонии, а также тех, кто перенес сердечно-сосудистые осложнения, например, инфаркт или инсульт.

Она добавила, что при весе свыше 100–110 кг нагрузка на коленные суставы при каждом шаге увеличивается в несколько раз. Это может привести к микротравмам, воспалению тканей коленных суставов, обострению артроза.

«Особенно это касается людей старше 40 лет — у них суставы становятся менее эластичными, а восстановление тканей происходит медленнее. Также от бега лучше отказаться, если есть плоскостопие, межпозвоночные грыжи — в таких случаях лучше начинать с менее травматичных нагрузок: быстрой ходьбы, плавания, велотренажера», — перечислила врач.

Уланкина отметила, что противопоказанием может быть и обострение хронических заболеваний: нарушение сердечного ритма, повышенное артериальное давление.

«Перед тем, как начать бегать, особенно если есть сомнения или какие-то заболевания, травмы, стоит проконсультироваться с врачом. Но это не значит, что бег полностью противопоказан большинству людей. Просто зачастую разумнее начинать тренировки с более щадящих занятий, а к бегу переходить уже после того, как тело адаптировалось к нагрузке», — резюмировала специалист.

Каждую первую среду июня отмечается Всемирный день бега. В этом году он выпадает на 4 июня. Данный день появился, чтобы привлечь к бегу как можно больше людей. Этот вид спорта является одним из простых и самых доступных видов занятий.