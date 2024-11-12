Лишь 16% петербуржцев знают о возможности переливания крови домашним питомцам

В мире нет волшебника вроде доктора Айболита, который мог бы мгновенно исцелить наших питомцев. Иногда для спасения жизни животного требуется переливание крови, и тут уже без сложных медицинских процедур не обойтись. Кровь для таких операций приходится покупать. Как отметил Сергей Середа, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, если вдруг найдется меценат, готовый помочь, это будет настоящим подвигом, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

«По российскому законодательству животные относятся к имуществу. У нашего государства нет функции по предоставлению им бесплатной крови», — добавил эксперт.

Статистика Vetcity Clinic показала, что 16% петербуржцев даже не знают о возможности переливания крови их питомцам. Те же, кто знает, редко соглашаются стать донорами, хотя некоторые делают исключение ради спасения чужой жизни.

Кошачья кровь особенно ценится, поскольку кошки меньше собак, то добыть нужное количество крови труднее. Кроме того, существует аналог резус-фактора у людей — mic-фактор, определяющий совместимость крови.

Цены на кровь варьируются: для кошек стоимость одного миллилитра начинается от 450 рублей, для собак — от 45 рублей. Важно помнить, что такие процедуры должны проводиться исключительно в проверенных клиниках, где соблюдаются условия хранения и транспортировки крови. Некоторые недобросовестные люди пытаются обмануть владельцев животных, прося деньги якобы на такси или корм для донора, поэтому стоит быть осторожным.

Несмотря на финансовые затраты, владельцы животных-доноров получают определенные бонусы: регулярные осмотры и бесплатные анализы крови. А сами питомцы всегда находятся под присмотром специалистов, заботящихся о их здоровье.