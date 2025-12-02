Ликсутов: в технополисе Москвы создан российский аппарат искусственной почки

Компания «МетаНефрос», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», стала первой в стране, чье оборудование для гемодиализа получило регистрационное удостоверение. Этот аппарат предназначен для очистки крови у пациентов, страдающих острой и хронической формой почечной недостаточности, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина город активно развивает медицинскую промышленность.

«Резиденты ОЭЗ „Технополис Москва“ регулярно разрабатывают уникальные технологии и внедряют их в сферу здравоохранения. Так, недавно одна из компаний создала аппарат для очистки крови. Планируемые мощности производства — от 500 до 1000 таких систем в год», — рассказал Ликсутов.

В рамках проекта также запланирован запуск производства расходных материалов. Предприятие уже разработало картриджи со специальной сухой смесью и одноразовые фильтры — диализаторы. Годовой выпуск этих вспомогательных медицинских изделий может достигать от четырех до восьми миллионов единиц.

Гемодиализ применяется не только при острой и хронической почечной недостаточности, но и в случаях тяжелых отравлений, нарушений электролитного баланса и ряда других заболеваний.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о стратегии развития промышленности города до 2030 года, где ключевую роль отводят площадкам ОЭЗ «Технополис Москва». Как отметил мэр, к 2030 году площадь особой экономической зоны планируется увеличить до 600 га, а объем производственной инфраструктуры — до 5,6 млн кв. м. На предприятиях ОЭЗ будут работать более 90 тыс. сотрудников.