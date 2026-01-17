Ликсутов: в столице растет выпуск медицинских изделий и оборудования

С января по ноябрь прошлого года производство мединструментов и оборудования увеличилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сказал заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Известно, что предприятиям отрасли доступен широкий пул мер поддержки: от финансовых инструментов до налоговых преференций.

«Мэр Москвы Сергей Собянин в прошлом году утвердил стратегию развития московской промышленности, где медицинская отрасль определена как одна из ключевых. Компании данного сектора активно наращивают выпуск продукции», — прокомментировал Ликсутов.

Также министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что сегодня в столице работает более 300 производителей лекарственных средств и медизделий.

«Они выпускают бионические протезы, рентгенодиагностическое оборудование, ультразвуковые системы, средства первой и скорой медицинской помощи и многое другое. За 11 месяцев прошлого года компании медицинской отрасли отгрузили на 4,6% больше продукции по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимостью более 37 млрд рублей», — поделился Гарбузов.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр РФ. Каждый год в столице открывается порядка 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в городе работает почти 4,6 тыс. промышленных компаний, где занято свыше 755 тыс. человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.