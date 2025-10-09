Ликсутов: новое производство лекарств открылось в ОЭЗ «Технополис Москва»

На площадке «Печатники» запущена первая технологическая линия по производству лекарств и упаковки компании-резидента ОЭЗ «Технополис Москва» «Артселленс», сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Там будут выпускать лекарства от онкологических заболеваний, препараты для лечения тромбоза глубоких вен и легочной эмболии, сахарного диабета 2 типа и ожирения, для профилактики инсульта и инфаркта.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развиваем в ОЭЗ „Технополис Москва“ фармацевтическую отрасль. Недавно открыли первую очередь производства лекарств резидента столичной особой экономической зоны площадью 4,7 тыс. кв. метров. Промышленные мощности компании позволяют изготавливать до 10 млн таблеток и 20 млн капсул в год, а также до 1 млн единиц фармацевтической упаковки», — сказал Максим Ликсутов.

На предприятии также начнет функционировать передовой биотехнологический R&D-центр, который обеспечит полный цикл создания лекарственных препаратов — от идеи и разработки до производства инновационных биотехнологических продуктов и их выпуска на рынок.

В недавнем интервью телеканалу «Москва 24» Максим Ликсутов подчеркнул, что город активно помогает промышленникам локализовать свои производства в ОЭЗ «Технополис Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил новое производство лекарственных препаратов на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва».