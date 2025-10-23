Ликино-Дулевское отделение центра «Орехово-Зуевский» оказывает помощь малышам

Ликино-Дулевское отделение социального центра «Орехово-Зуевский» оказывает раннюю помощь малышам от 0 до 3 лет. Специалисты проводят комплексную диагностику развития в начале занятий, отслеживают их результаты по ходу и затем смотрят на успехи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Массажи, лечебная и адаптивная физкультура, встречи с дефектологом, групповые «развивашки» и подготовка к детскому саду. Главное, что эти занятия не только для детей, но и для родителей. Мамы и папы выполняют упражнения вместе с малышами, а потом повторяют их и дома. В центре помогают вне зависимости от случая, с которым вы обратились, будь то сложная беременность и роды, недоношенность, отставание в развитии или просто тревога о здоровье своего ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.