Лидер Обкома избрана зампредседателя Общественного совета при Минздраве Подмосковья

На минувшей неделе состоялось первое в этом году заседание Общественного совета при министерстве здравоохранения Московской области. Участников поприветствовал министр подмосковного здравоохранения Алексей Сапанюк. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Общественный совет — это независимый посредник между здравоохранением и гражданами. С его помощью мы хотим стать лучше и понятнее для жителей, медицинского сообщества, общественных организаций, всех заинтересованных. Это ценный инструмент управления качеством медицинской помощи, который позволит свежим взглядом увидеть проблему и ее лучшее решение, поправить работу медорганизаций и конкретных специалистов», — обозначил цели и задачи структуры руководитель отрасли Сапанюк.

В рамках заседания обновился состав Общественного совета. Председателем структуры был избрал директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России» Николай Дайхес, заместителем — лидер Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.