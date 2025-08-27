Льготы и вычеты: в России могут запустить «кэшбек» за ЗОЖ

Организация «Зов народа» предложила ввести «кешбэк» за ЗОЖ и поощрять россиян, которые отказываются от употребления и приобретения алкоголя и никотина, сообщает Life.ru .

Общественники обратились в правительство РФ и к депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть внедрение на федеральном уровне программы «Стимулирование здорового образа жизни через систему финансовой мотивации», условно названной «Кэшбек за здоровье».

Так, в планах предоставлять бонусы россиянам, которые отказываются от спиртного и сигарет и могут подтвердить это справкой.

Рассматриваются варианты поощрений в виде налоговых вычетов, льготных ставок по кредитам, повышенных процентов по вкладам, скидок на ОСАГО и каско.

Финансирование программы организация предложила выделить с акцизных сборов от продажи алкогольной и табачной продукции, а также из бюджета национального проекта «Укрепление общественного здоровья». Общественники уверены, что такая инициатива поспособствует оздоровлению нации, снизит смертность в виду заболеваний, вызванных курением и спиртным, а также в целом улучшит и повысит качество жизни россиян.