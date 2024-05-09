сегодня в 19:14

Леонида Ярмольника и его супругу Оксану выписали из больницы

Актера театра и кино, телеведущего Леонида Ярмольника и его жену Оксану выписали из больницы через две недели после экстренной госпитализации, сообщает Mash .

По предварительной информации, паре стало значительно лучше, поэтому медицинское наблюдение больше не нужно.

Ранее супружескую пару увезли в больницу 24 апреля. У Леонида был гипертонический криз, а у его жены — хроническая сердечная недостаточность.

Также они жаловались на головную боль, повышенное давление — у Оксаны оно достигло 250.