Леонида Ярмольника и его супругу Оксану выписали из больницы
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Актера театра и кино, телеведущего Леонида Ярмольника и его жену Оксану выписали из больницы через две недели после экстренной госпитализации, сообщает Mash.
По предварительной информации, паре стало значительно лучше, поэтому медицинское наблюдение больше не нужно.
Ранее супружескую пару увезли в больницу 24 апреля. У Леонида был гипертонический криз, а у его жены — хроническая сердечная недостаточность.
Также они жаловались на головную боль, повышенное давление — у Оксаны оно достигло 250.