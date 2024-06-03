Лео Бокерия отметил регулярное повышение квалификации врачей в Подмосковье

В Московской области регулярно повышается уровень врачебной квалификации. Более того, ничего подобного российской системе здравоохранения в мире нет, сообщил выдающийся кардиохирург, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, почетный гражданин Подмосковья Лео Бокерия.

Он отметил, что подмосковные клиники в основном хорошо оборудованы.

«Детали сегодня можно видеть в режиме 3D, 4D — это в регионе сегодня есть», — сказал Лео Бокерия на 95-м юбилее самого титулованного терапевта Московской области Николая Палеева.

Бокерия отметил, что самое главное сегодня то, что люди начали понимать, что к врачу можно и нужно обращаться.

«Ничего плохого он не сделает. Врач сделает то, что нужно, а если он не может, то отправит к специалисту, который поможет», — подчеркнул кардиохирург.

При этом секрет в успешном лечении Бокерия видит в добром отношении между врачом и пациентом.

«Сейчас дружелюбие между пациентами и врачами почти всегда наблюдается. Оно никогда не будет 100%, но то, что на сегодняшний день есть, — это здорово. Это обосновано тем, что врачи непрерывно повышают квалификацию, в регионе много НИИ, кафедр», — рассказал кардиолог.

Лео Бокерия — один из ведущих кардиохирургов мира, основоположник хирургического лечения нарушений ритма сердца. Разработал и внедрил в практику новые операции при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардиях и угрожающих жизни желудочковых аритмиях. На его счету несколько тысяч операций на открытом сердце.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.