Ленинградский областной перинатальный центр вошел в топ-10 лучших в РФ

Ленинградский областной перинатальный центр уже второй год подряд удерживает лидерские позиции, входя в топ-10 лучших в России, согласно общероссийскому профессиональному рейтингу «Перекличка перинатальных центров», сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов подчеркнул, что данное достижение свидетельствует о высоком качестве услуг в сфере родовспоможения в Ленинградской области.

«По поручению губернатора Александра Дрозденко мы делаем Ленобласть территорией, где жизнь — в приоритете, создаем здесь условия, чтобы люди не боялись заводить детей. От новых ФАПов в селах до перинатального центра федерального уровня — выстраиваем единую систему поддержки материнства и детства», — отметил он.

В рейтинге «Перекличка перинатальных центров», признанном единственным профессиональным рейтингом учреждений родовспоможения в России, находятся свыше 55 медицинских организаций.