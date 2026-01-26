Лекарства нет: стоит ли россиянам бояться распространяющегося в Индии вируса Нипах

сегодня в 13:00

Эксперт Никонов: индийский вирус Нипах передается не так легко, как коронавирусы

Официальный представитель Минздрава Нижегородской области Алексей Никонов поделился в Telegram-канале «Бокал прессека» наблюдением о том, что начало пандемии Covid-19 в 2020 году имеет сходство со вспышкой вируса Нипах (Nipah virus, NiV) в Индии, сообщает ИА «Время Н» .

В Калькутте зафиксирован первый летальный исход, вызванный этим новым вирусом. Пути его распространения аналогичны коронавирусу: от летучих мышей рода Pteropus, через свиней и непосредственно от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает уровень летальности NiV в пределах 40-75%. Лекарства от данного вируса на данный момент не существует.

Хотя распространение вируса через туристов, посещавших Индию, теоретически возможно, вероятность этого крайне мала из-за текущего количества инфицированных.

«Передача требует тесного контакта или специфических контактных ситуаций. (Вирус — ред.) передается не так легко, как, например, коронавирусы», — отметил Никонов.

Путешественникам, направляющимся в Индию, настоятельно рекомендуется избегать контактов с летучими мышами и продуктами их жизнедеятельности, а также с фруктами и соками, которые потенциально могли быть загрязнены. Соблюдение правил гигиены также является важной мерой предосторожности.

Эксперты ВОЗ призывают не поддаваться панике, считая, что на данный момент нет оснований для беспокойства.

