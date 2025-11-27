Лечили 40 дней: Минздрав Кузбасса рассказал о пациентке с «букетом» диагнозов
Глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов рассказал о пациентке, находившейся на лечении в течение 40 дней, сообщает Сiбдепо.
В Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского оказывали помощь 50-летней женщине с тяжелым отравлением и двусторонней пневмонией.
По словам министра, пациентка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии и пережила состояние клинической смерти. В течение всего периода лечения она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«С учетом воспаления легких, хронических заболеваний, а также развившейся мышечной атрофии необходимо было грамотно выстроить лекарственную терапию», — подчеркнул Тарасов.
Благодаря усилиям медиков женщину удалось спасти, впослед она была выписана из больницы.
