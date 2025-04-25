Лечение без заблуждений: врач развеял мифы об антибиотиках

Хирург Гусейнов: антибиотики помогают только при бактериальных инфекциях

Врач-хирург и проктолог «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов заявил, что мнение о том, что антибиотики способны помочь при инфекционных заболеваниях и их дозу можно увеличивать при желании — это мифы: они работают только при бактериальных инфекциях и важно закончить курс, выписанный врачом, сообщает Газета.ru .

«Некоторые пациенты прекращают принимать антибиотики, как только чувствуют улучшение. Незавершенное лечение может привести к развитию устойчивых штаммов вредных микроорганизмов», — предупредил доктор.

По его словам, прием антибиотиков может негативно влиять на микрофлору кишечника и уничтожать полезные бактерии. Это может привести к диарее, кандидозу, но восстановить микрофлору можно быстро при помощи правильного питания и здорового образа жизни.

Врач порекомендовал включать в рацион продукты, богатые пробиотиками и пребиотиками, в первую очередь, йогурт и кефир.

Пребиотики также содержатся в фасоли, спарже и бананах.