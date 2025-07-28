«Ласковый убийца» гепатит: как вовремя распознать заболевание?

Вирусные гепатиты — не такие очевидные, но очень опасные инфекционные заболевания, которые по-прежнему представляют одну из наиболее распространенных медицинских угроз. Так, гепатитом B инфицировано более 350 млн человек, а гепатитом C — более 200 млн. В России зарегистрировано около 4 млн пациентов с этими диагнозами, но реальное число может быть значительно выше — из-за бессимптомного течения и недообследования, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

Что такое вирусный гепатит?

При этом о гепатите часто помнят лишь как о «ласковом убийце» — фразе, не всегда понятной и уж точно недостаточной для того, чтобы осознать риски. Важно знать, какие гепатиты бывают, чем они отличаются, как их распознать и предотвратить.

«Гепатит — это воспаление печени. Причиной чаще всего становится вирус. Известно 8 вирусов, поражающих печень, но самые опасные и распространенные — A, B и C. У них есть общие черты, например, слабость, боли в животе, тошнота, желтушность кожи. Но механизмы заражения и последствия — разные», — рассказал Неронов.

Гепатит A: болезнь грязных рук

Гепатит A передается через зараженную воду или пищу, а также предметы быта. Это типичная «болезнь грязных рук». Часто заражение происходит от немытых овощей, фруктов, морепродуктов.

«Симптомы гепатита А: лихорадка, слабость; боли в животе; тошнота, рвота; потемнение мочи; желтушность кожи и слизистых. У многих заболевание протекает бессимптомно, особенно у детей. Болезнь обычно проходит сама за 1–2 месяца и не переходит в хроническую форму. После выздоровления остается стойкий иммунитет», — отметил врач.

Профилактика включает вакцинацию (двукратно, с интервалом 6 месяцев); строгую личную гигиену; кипячение воды в поездках.

Гепатит B: в 100 раз заразнее ВИЧ

Этот вирус передается через кровь и биологические жидкости — при переливании крови, татуировках, уколах, незащищенном сексе, использовании общих бритв и маникюрных принадлежностей. Особую опасность вирус представляет для медицинских работников и наркопотребителей.

«Факт: концентрация вируса гепатита B в крови настолько велика, что достаточно 0,0001 мл крови для заражения — это в 50–100 раз больше, чем у ВИЧ. Кто подвержен риску: медицинские работники; люди с многочисленными половыми контактами; наркопотребители; новорожденные дети инфицированных матерей», — объяснил доктор.

Гепатит B может стать хроническим в 10–15% случаев и привести в итоге к циррозу или раку печени. Профилактика: трехкратная вакцинация (надежно защищает); применение стерильных инструментов в медицине и быту.

Гепатит C: вирус-хамелеон

Это наиболее коварная форма вируса. Он обладает высокой изменчивостью: постоянно мутирует, ускользая от иммунной системы. Поэтому чаще всего заболевание становится хроническим (в более чем 70% случаев). Острая форма протекает бессимптомно — без желтухи, с минимальными проявлениями вроде слабости, снижения аппетита, тяжести в правом подреберье.

«Пути заражения: инъекции наркотиков (основной путь); татуировки, пирсинг; медицинские манипуляции с нарушением стерильности; реже — половой путь и вертикальная передача от матери к ребенку. Что делает гепатит С особенно опасным: бессимптомное течение; высокий риск цирроза и рака печени; отсутствие вакцины (пока)», — перечислил специалист.

По его словам, есть и хорошие новости: современные противовирусные препараты (интерфероны, рибавирин, а также новейшие препараты прямого действия) позволяют вылечить гепатит С в большинстве случаев.

Так что, если это все-таки гепатит?

«Если вы почувствовали необъяснимую слабость, тошноту, пожелтение кожи или потемнение мочи, обратитесь к врачу. Особенно важно это сделать, если вы недавно перенесли операцию, татуировку или стоматологическую процедуру; контактировали с кровью другого человека; употребляли наркотики; имели незащищенные половые контакты», — посоветовал Неронов.

Чтобы защититься от болезни — сделайте прививку от гепатитов A и B, соблюдайте правила личной гигиены, используйте презервативы и стерильные инструменты, сдавайте анализы, если есть подозрения.

«Печень не болит — но может умирать молча. Не игнорируйте симптомы и не откладывайте обследование. Чем раньше диагностирован гепатит, тем выше шанс на полное выздоровление», — заключил эксперт.