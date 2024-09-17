Lancet: свыше 39 млн людей погибнут из-за «супербактерий» к 2050 году

Эксперты ВОЗ и ведущие медики мира уверены, что инфекции, порожденные устойчивыми к антибиотикам «супербактериями», убьют свыше 39 млн человек к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал Lancet.

Ученые пришли к такому выводу, анализируя данные о распространении по миру «супербактерий», которые были собраны в период между 1990 и 2021 годами. Согласно исследованию, общее число ежегодных смертей, связанных с заражением микробами, вырастет до 8,22 млн к 2050 году. От неизлечимых инфекций погибнет около 39 млн человек.

От «супербактерий» сильнее всего пострадают жители стран Южной Азии. Сюда входит в том числе Индия, Пакистан и Бангладеш. Юго-Восточная Азия и Восточная Азия также находятся в зоне риска.

Профессор Университета штата Вашингтон Стейн Фолльсет отметил, что борьба с устойчивыми к лекарствам микробами ведется уже давно, но пока что этого прогресса недостаточно.

По его словам, для предотвращения сценария, при котором «супербактерии» ежегодно будут прямо или косвенно связаны с 8 млн смертей, человечеству необходимо разработать новые лекарства и подходы для предотвращения развития инфекций.