Лабораторию открыли в перинатальном центре Видного

Лаборатория, работает в режиме 24/7 для стационарного отделения и принимает анализы с 7 утра, а результаты доступны уже через два часа. Ежедневно в неё поступает около 700 проб, а выполняется 2000-2500 лабораторных тестов.

Здесь проводят биохимические, гематологические исследования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.