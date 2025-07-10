Лаборатория Домодедовской больницы пополнилась новым оборудованием

Сразу несколько аппаратов экспертного класса поступили в централизованную клинико-диагностическую лабораторию (КДЛ) Домодедовской больницы. Это иммуногематологический анализатор для определения группы крови и резус принадлежности. Новейшая разработка в сфере лабораторных исследований позволяет проводить скрининг и идентификацию антител, антиглобулиновые тесты и типирование антигенов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Еще одна новинка — коагулометр для точнейшей диагностики системы гемостаза, в том числе факторов свертывания крови, тромбофилий, фибринолиза и определение волчаночных антикоагулянтов. Также мы начали работать на высокопроизводительном анализаторе, выполняющем широкую линейку тестов для диагностики инфекционных, эндокринологических и онкологических заболеваний, аутоиммунной патологии», — сказала заведующая централизованной диагностической лабораторий Евгения Тен.

В КДЛ также появилась автоматическая мочевая станция и один из самых крупных и производительных гематологических анализаторов, аппарат обеспечивает тщательную и точную диагностику и способен обрабатывать до 900 проб в час.

Современное медицинское оборудование поступает в Централизованную КДЛ Домодедовской больницы в рамках участия медицинского учреждения в пилотном проекте министерства здравоохранения Московской области о централизации лабораторной службы.

На базе клинико-диагностической лаборатории в поликлинике № 2 будет создана крупнейшая лаборатория третьего уровня, в которую будет поступать биоматериал из государственных медучреждений Подольска, Серпухова, Видного, Ступина, Каширы, Чехова и Раменского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.