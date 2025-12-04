сегодня в 17:23

Квадроцикл и средства связи отправили в зону СВО из Балашихи

Гуманитарный груз из Балашихи отправили военнослужащим в зону специальной военной операции 4 декабря. Заместитель главы городского округа Балашиха Кирилл Тимашков и начальник управления строительного комплекса Вячеслав Мерзляков лично встретились с бойцом СВО и передали квадроцикл и гумпомощь, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В состав гуманитарной помощи вошли генератор, переносные и автомобильные рации, инструменты, запчасти и технические жидкости.

«Данный груз был сформирован по запросу одного из подразделений. Сегодня мы встретились с бойцом СВО из Балашихи, которому передали квадроцикл и гумпомощь. Все это будет доставлено нашим ребятам на передовую», — сказал Вячеслав Мерзляков.

Отправка груза была организована при поддержке главы Балашихи Сергея Юрова, волонтеров и жителей округа.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.