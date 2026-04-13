Кузбасские врачи удалили женщине шестнадцатисантиметровую опухоль надпочечника

В Кузбассе врачи удалили 55-летней пациентке опухоль надпочечника размером 16 сантиметров, которая затронула соседние органы. Операция прошла без осложнений, сообщает vse42.ru .

55-летняя жительница Кузбасса более года испытывала боли в пояснице, скачки температуры и потеряла 13 килограммов веса. Симптомы она связывала с тяжелой работой и к врачу не обращалась.

После УЗИ медики обнаружили крупную опухоль надпочечника. К моменту обращения новообразование полностью поразило орган, спаялось с левой почкой и сместило поджелудочную железу и селезенку. Размер опухоли достиг 16 сантиметров.

От первого обследования до госпитализации прошла неделя. Пациентке провели компьютерную томографию и необходимые анализы. Бригада отделения онкоурологии Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М. С. Раппопорта выполнила малотравматичную операцию. Хирурги удалили опухоль и сохранили почку, поджелудочную железу и селезенку.

Уже на следующий день состояние женщины оценивалось как удовлетворительное. Восстановление проходит без осложнений, пациентку готовят к выписке. Врачи подчеркивают, что промедление с обращением за помощью может стоить жизни.

