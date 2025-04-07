Куда уходит жир при похудении: врач раскрыла неожиданный факт

При похудении жир буквально испаряется из организма через легкие в виде углекислого газа и воды, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Жир — это источник энергии для организма. Когда возникает потребность в энергии, молекула жира разрушается. В процессе высвобождаются углекислый газ и вода. Углекислый газ выходит через легкие — мы его выдыхаем, то есть фактически жир испаряется», — сказала Кашух.

Она добавила, что организм начинает расходовать запасы жира, когда создается дефицит калорий. Это происходит, когда человек сжигает больше энергии, чем потребляет с пищей.

«Диета — это сбор правил и рекомендаций по питанию. У каждой диеты есть свои цели: одни помогают справиться с заболеваниями, другие — сбросить или, наоборот, набрать вес. Но назначать себе диету самостоятельно не стоит. В идеале для этого нужно проконсультироваться с диетологом, который учтет состояние здоровья и образ жизни», — отметила врач.

Кашух подчеркнула, что похудение будет успешным, если сделать это частью образа жизни. Ошибочно думать, что для этого придется навсегда отказаться от любимых продуктов. Важно соблюдать баланс. Например, можно есть шоколад, но в разумных количествах.