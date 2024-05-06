Кубанец похудел на 170 кг и пережил клиническую смерть после «пластики»

Александр Т. из Краснодарского края сумел полностью перевернуть свою жизнь благодаря невероятному похудению. Мужчина сбросил 170 килограммов, сообщает kp.ru .

Еще два года назад 30-летний кубанец весил около 270 кг, страдал от неправильного пищевого поведения и алкогольной зависимости. Врачи предрекали ему несколько лет жизни и возможную ампутацию ноги.

Развод с женой, проблемы на работе и стыд перед сыном заставили Александра всерьез заняться своим здоровьем. Сначала он перешел на интервальное голодание, затем начал строго считать калории и полностью исключил алкоголь. В течение двух лет ему удалось избавиться от 170 килограммов лишнего веса.

Однако у похудевшего мужчины оставалась проблема обвисшей кожи. Хирурги в Москве провели успешную операцию по ее удалению в 2019 году, но из-за резкого падения гемоглобина и осложнений после COVID-19 с поражением 86% легких Александр едва не умер.

Сейчас вес кубанца стабилизировался на отметке 90 кг. Мужчина придерживается сбалансированного рациона без вредных продуктов, занимается фитнесом и ходит в бассейн для поддержания формы. Кардинальные изменения в образе жизни позволили Александру обрести здоровье и уверенность в себе.