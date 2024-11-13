Круглосуточный травмпункт откроется в Дубне

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов провел экскурсию главе Дубны по будущему круглосуточному травмпункту. Его обустроят на первом этаже нового лечебного корпуса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Здесь появятся также новые смотровые кабинеты, перевязочные, гипсовочная. Травмпункт обустроят на первом этаже нового лечебного корпуса», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Сейчас завершается ремонт помещений для нового аппарата КТ. Для открытия пункта не хватает только его. До этого времени пациенты могут по-прежнему обращаться в приемное отделение.

«Будет все локально, сконцентрировано, свой штат, свой заведующий, свой персонал, который будет оказывать в травмпункте всю необходимую помощь, кроме госпитальной, где требуется операции. Но на амбулаторном этапе — практически всем — и детскому и взрослому населению», — отметил заместитель главного врача по медицинской части Дубненской больницы Александр Орлов.

Травмпункт будет включать рентген, МРТ, КТ — весь лечебный комплекс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.