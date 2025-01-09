Кравцов: ограничений в школах и детсадах РФ из-за метапневмовируса не будет

В системе образования России не планируется введения никаких ограничений из-за метапневмовируса, сезонная вспышка которого зафиксирована в начале января 2025 года в Китае. Как сообщает министерство просвещения РФ, ежедневно проводится мониторинг, а ситуация находится под контролем.

«Российская образовательная система демонстрирует высокую готовность к различным вызовам — это опыт, накопленный во время пандемии коронавируса 2020 года. Все образовательные учреждения полностью оборудованы всем необходимым и готовы к любому развитию ситуации. В учебных заведениях по-прежнему уделяют особое внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности. Эти требования Роспотребнадзора доказали свою эффективность и позволяют сохранить здоровье как учеников, так и педагогов», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Охрана здоровья обучающихся обеспечивается в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и рекомендациями Роспотребнадзора. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, регулярно проводят санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия.

В настоящее время обращений, связанных с распространением метапневмовируса на территории РФ, от участников образовательного процесса не поступало. Специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае.