В Детский медицинский Центр им. Л. М. Рошаля поступила12-летняя Вика с жалобами на помутнение зрения и пелену перед глазами, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.

Врачи диагностировали у девочки набухающую катаракту на фоне сахарного диабета 1-го типа. Было принято решение о проведении операции по удалению хрусталиковидных масс из глаза.

Хирурги создали тонельный доступ на роговице, ввели гиалуроновую среду и удалили хрусталиковидные массы. Затем они разместили сложенный искусственный хрусталик в специальном мешке глаза. Этот хрусталик распускается в глазу, как бутон цветка.

Операция прошла успешно, и зрение девочки восстановилось до 70%. Сейчас она готовится к выписке. Это была первая микрохирургическая операция в Центре, выполненная по современной методике с использованием стереомикроскопа и хирургического комбайна.

Врачи Центра вернули Вике возможность видеть мир яркими красками. Они спасли её от слепоты и подарили надежду на будущее. Теперь девочка может учиться, играть и общаться с друзьями, не испытывая никаких трудностей.

Эта история показывает, как важно вовремя обращаться к врачам и следить за своим здоровьем. Даже если у вас есть какие-то проблемы со зрением, не стоит отчаиваться. Современная медицина способна творить чудеса. Главное — не терять надежду и верить в лучшее.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.