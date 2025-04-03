Красногорские врачи удалили крупное образование из желудка 19-летней девушки

Заведующий хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов рассказал, что врачи больницы спасли 19-летнюю девушку, страдавшую от болей из-за крупного инородного тела в просвете желудка, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«К нам в отделение поступила 19-летняя пациентка с жалобами на периодически возникающие на протяжение последних двух месяцев боли, тошноту и рвоту. Она сообщила, что в этот период принимала препараты для снижения массы тела, которые приобретала в интернете. Обследование показало наличие в просвете желудка инородного тела размером 20 на 15 сантиметров», — сообщил Николай Мурашов.

По его словам, попытка удалить желудочный камень эндоскопическим методом не увенчалась успехом из-за его размеров и плотной консистенции. Врачи провели операцию, в ходе которой удалили образование через небольшой разрез.

«Пациентка после операции чувствует себя хорошо, готовится к выписке домой. О составе безоара и причинах его возникновения можно будет говорить, когда будут готовы результаты гистологического исследования», — заключил Николай Мурашов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.