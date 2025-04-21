Красногорские врачи спасли 43-летнюю женщину с обильным кровотечением

В сосудистый центр Красногорской больницы доставили 43-летнюю жительницу Домодедова с сильным кровотечением, представлявшим угрозу для жизни. Состояние пациентки оценивалось как тяжелое — показатель гемоглобина составлял 50 граммов на литр крови при норме 120. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С учетом ситуации врачи решили провести экстренное высокотехнологичное оперативное вмешательство — эндоваскулярную эмболизацию маточных артерий. Для выполнения данной малоинвазивной операции использовалась местная анестезия. Хирург с помощью рентген-контроля нашел кровоснабжающую артерию и перекрыл ее эмбосферами и микроспиралями.

Хирургическое вмешательство прошло успешно: кровотечение было остановлено. Помимо этого, малоэнвазивное хирургическое вмешательство позволило избежать анестезиологического риска.

«Такой вид оперативного лечения освоен нами достаточно давно. Данная методика показала себя очень эффективной в спасении жизни не одной женщины. На момент выбора способа остановки кровотечения это был единственно правильный и необходимый метод лечения», — сказал заместитель главного врача Красногорской больницы, руководитель сосудистого центра Андрей Ларин.

Наряду с оперативным вмешательством для стабилизации состояния пациентки ей были проведены несколько гемодтрансфузий. В удовлетворительном состоянии женщина была переведена под наблюдение врачей по месту жительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.