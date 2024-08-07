«Красная сыпь»: российский регион может накрыть новая волна коронавируса

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Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области выросла. Местные жители начали массово возвращаться из отпусков, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «Бокал прессека» Алексея Никонова.

Никонов добавил, что ранее у одного из нижегородцев обнаружили красную инфекционную сыпь. До этого у пациента несколько дней наблюдалась слабость.

Такая сыпь могла появиться после употребления некипяченой воды, утверждает Никонов. Также она может появиться от купания в «диких водоемах».

«В инфекционной больнице устроили целый консилиум. <…> Кто-то из врачей говорит, что это симптом новой волны ковида», — написал он.

Мужчина, у которого обнаружили красную сыпь, отправлен на больничный.