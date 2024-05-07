Кожно-венерологический диспансер Подмосковья отпразднует годовщину Победы в ВОВ

Сотрудники Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера с ответственностью готовятся к празднованию 79-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Украшение помещений и автомобилей, вывешивание флагов, участие в памятных акциях и событиях уже давно являются ежегодной традицией каждого филиала. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачи-дерматовенерологи примут участие в акциях «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка» и «Стена памяти», а также посетят военные мемориалы и памятники и поздравят ветеранов лично, чтобы почтить память о событиях того времени.

«Этот праздник наполняет наши сердца гордостью за великие свершения предков, их мужество и стойкость. Наш коллектив сохраняет память о великом подвиге нашего народа и с особым трепетом подходит к подготовке празднования Великой Победы», — сообщает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Почтить память героев Великой Отечественной войны можно, присоединившись к Всероссийским акциям и городским мероприятиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.