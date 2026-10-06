Кожа рук теряет защитный слой на холоде — чем это грозит?

Дерматолог, косметолог Ирина Котова рассказала, что холод и влага повреждают защитный слой кожи рук. Это приводит к раздражению, покраснению и трещинам, сообщает RT .

По словам Котовой, открытые руки особенно уязвимы к воздействию окружающей среды. Если кожа мокрая, она теряет липидный защитный слой, а влага с открытых рук испаряется быстрее. Краснота и трещины также могут указывать на дерматологические заболевания.

«Бывает сухая экзема, и она и проявляется, и усугубляется на фоне перепадов температуры и на холоде», — объяснила Котова.

Для защиты рук специалист посоветовала жирные питательные средства с витаминами A, E, липидами, церамидами, аминокислотами, глицерином и скваланом. Она рекомендовала избегать подсушивающих средств, например с кислотами, не выходить на улицу с мокрыми руками и носить перчатки в холод.

При аллергической реакции на холод или сухой экземе, связанной с внутренним аллергеном, Котова посоветовала заняться общим здоровьем. По ее словам, полезны также соблюдение питьевого режима и прием омега-3.

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