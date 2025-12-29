Кожа и кости: что во внешности передается женщинам по наследству

Пластический хирург центра инновационной медицины Damas Medical Center Денис Сергеев заявил, что по наследству передается костный каркас, качество и тип кожи, а также тип фигуры, то есть не готовая внешность, а лишь «строительный материал», сообщает «Вечерняя Москва» .

По его словам, при операциях изменениям легко поддаются мягкие ткани и хрящи, являющиеся основой большинства таких операций, объем и форма груди и последствия старения кожи — птоз и морщины, с которыми борются подтяжками и аппаратными методиками.

Кардинально изменить не получится фундаментальную ширину костного скелета лица и генетический тип кожи. Чаще всего пациенты обращаются с запросами на ринопластику, отопластику и блефаропластику.

Важно на приеме у доктора в первую очередь понять свою мотивацию: это может быть желание изменить черту, которую пациентка никогда не принимала в себе, или стремление выглядеть свежее и немного замедлить старение.

