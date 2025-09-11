Коварные симптомы: врач рассказал о заражениях паразитами
Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что иногда заражение паразитами может казаться похожим на заболевания кожи или сердца, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний. Например, дерматологических: у пациента кожные высыпания, атопический дерматит, экзема — он идет к дерматологу, и тот назначает ему мази, гормональные кремы, антигистаминные препараты и прочее», — сказал доктор.
По его словам, нередко устранение паразитарных инфекций, таких как описторхоз, лямблиоз или аскаридоз, приводит к исчезновению кожных высыпаний. Аналогичная ситуация наблюдается и в неврологии: жалобы на головные боли, бессонницу, повышенную утомляемость и раздражительность часто приводят пациента к неврологу, в то время как истинной причиной являются гельминты.
Паразитарные заболевания могут маскироваться и под сердечно-сосудистые: тахикардия, экстрасистолия заставляют пациента обратиться к кардиологу, но на деле виноваты паразиты, заключил эксперт.