Коварные симптомы: врач рассказал о заражениях паразитами

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что иногда заражение паразитами может казаться похожим на заболевания кожи или сердца, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний. Например, дерматологических: у пациента кожные высыпания, атопический дерматит, экзема — он идет к дерматологу, и тот назначает ему мази, гормональные кремы, антигистаминные препараты и прочее», — сказал доктор.

По его словам, нередко устранение паразитарных инфекций, таких как описторхоз, лямблиоз или аскаридоз, приводит к исчезновению кожных высыпаний. Аналогичная ситуация наблюдается и в неврологии: жалобы на головные боли, бессонницу, повышенную утомляемость и раздражительность часто приводят пациента к неврологу, в то время как истинной причиной являются гельминты.

Паразитарные заболевания могут маскироваться и под сердечно-сосудистые: тахикардия, экстрасистолия заставляют пациента обратиться к кардиологу, но на деле виноваты паразиты, заключил эксперт.