Косоглазие и опущение века: профессор предупредил о рисках ботокса

Профессор-офтальмолог Игорь Азнаурян заявил, что попытки вернуть молодость при помощи ботокса могут привести к серьезным проблемам со зрением и кожей лица: опущению века, косоглазию и даже отслоению сетчатки, сообщает Общественное Телевидение России .

«Ботулотоксин — это яд, и когда он вводится в глазодвигательную мышцу, ботокс как бы „убивает“ ее часть. И потом может потребоваться операция, так как мышцы после ботулотоксина бывают довольно сильно и безвозвратно изменены», — сказал доктор.

По его словам, действующее вещество ботулотоксина меняет форму лица как раз за счет парализованных мышц, эффект этот длится до полугода, но процедуру однозначно следует делать в проверенной клинике и у профессионального врача.

Риск опущения верхнего века — птоза — появляется при введении ботулотоксина под кожу лба, в область межбровья и вокруг глаз.