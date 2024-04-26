сегодня в 18:00

Инфекционист Малышев: бактерии-мутанты из космоса не вызовут пандемий

Инфекционист Николай Малышев рассказал о супербактериях-мутантах, обнаруженных на Международной космической станции (МКС). Врач убежден, что эти бактерии не представляют опасности для землян и не вызовут пандемий, сообщает Общественная Служба Новостей .

Причина мутации указанных бактерий, по словам Малышева, связана с ограниченным пространством на МКС, которое создает идеальные условия для развития новых видов микроорганизмов.

Он предполагает, что обнаруженные бактерии, вероятно, являются простыми стафилококками и стрептококками.

Малышев добавил, что при возвращении космонавтов на Землю будут предприняты меры для предотвращения распространения таких бактерий. Сотрудники МКС будут тщательно обработаны и изолированы, чтобы исключить возможность эпидемий или заболеваний.