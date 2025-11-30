Косметолог развеяла главные мифы об уходе за кожей

Уход за кожей остается сферой, в которой до сих пор существует множество мифов. Врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко сообщила РИАМО самые распространенные заблуждения и объяснила, почему они нередко вредят коже.

Первое ошибочное убеждение — жирной или проблемной коже не требуется увлажнение. По словам специалиста, любые очищающие средства неизбежно смывают естественную защитную пленку, из-за чего коже начинает не хватать влаги. В ответ она вырабатывает больше себума, что только усиливает блеск и провоцирует высыпания. Поэтому для данного типа кожи рекомендуется выбирать легкие некомедогенные матирующие формулы.

Второй миф связан с использованием SPF — будто он нужен только в яркую солнечную погоду. Косметолог подчеркнула: лучи UVA проходят через облака и стекло, проникают глубоко в дерму, повреждая коллаген и эластин. Именно поэтому защита от солнца должна быть ежедневной.

С этим перекликается еще одно заблуждение: что в офисе крем с SPF не нужен. Однако, если рабочее место расположено у окна, кожа точно так же получает ультрафиолетовое воздействие. Кроме того, согласно данным научных исследований, излучение экранов — смартфонов, компьютеров и телевизоров — способствует появлению пигментации. Поэтому SPF-защита необходима и в помещении.

Не соответствует действительности и мнение, что натуральная косметика безопаснее синтетической. Как отмечает Костенко, растительные экстракты и эфирные масла нередко становятся причиной аллергических реакций. И натуральные, и лабораторные ингредиенты могут быть эффективными — все зависит от формулы и правильного использования.

Специалист опровергла миф и о том, что уход нужно регулярно менять, иначе кожа «привыкает». По ее словам, такого механизма у кожи нет. Если средства подходят и полностью удовлетворяют ее потребности, менять их нет необходимости.

«То же касается и многоступенчатых систем. Большое количество баночек не делает уход лучше. Главное — подобрать несколько действительно подходящих средств, которые решат основные задачи», — добавила Костенко.

Косметолог также рекомендует с осторожностью относиться к скрабам: крупные абразивные частицы травмируют кожу и нарушают барьер. В качестве альтернативы она советует мягкие очищающие средства с кислотами.

Последний распространенный миф — что антивозрастные кремы могут «стереть» уже появившиеся морщины. По словам специалиста, такие средства лишь помогают замедлить процессы старения, но не способны вернуть коже годы назад.