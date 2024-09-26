Косметолог развеяла главные мифы о ботоксе

Ботоксом от морщин в наше время никого не удивишь. Об этом чудодейственном средстве сейчас известно даже школьникам. Однако вокруг ботокса до сих пор витают самые нелепые и странные слухи, сообщила РИАМО главный врач Face Clinic Елена Щелокова.

Один из главных мифов, что ботокс — это химия, которая плохо влияет на печень и желудочно-кишечный тракт. Более того, некоторые уверены, что он проникает в мозг и разрушает его.

«Ботокс — это не химия. Он производится природной бактерией. Ботокс — это очищенный природный белок, натуральное, не синтезированное вещество. Ботокс — это яд? Еще Парацельс сказал: „Все есть яд, и все есть лекарство“. Только доза делает лекарство ядом и яд — лекарством», — заявила косметолог.

Если человек выпьет одну таблетку анальгина от головной боли, ему станет легче. А если он выпьет 100 таблеток анальгина, то отравится, потому что это будет ядом. То же самое происходит и с ботоксом. В косметологии используются очень маленькие дозировки, которые не являются токсичными для организма.

«Для того, чтобы достигнуть первого порога токсичности, надо уколоть одномоментно 2000 флаконов. Крайне редко за одну процедуру используется даже один флакон, не говоря уже о таком огромном количестве», — добавила Щелокова.

Что касается печени, то совершенно четко известно, что ботулотоксины не имеют общего влияния на весь организм. Они сохраняются только в нервных ганглиях, в том месте, где был укол.

Еще одно глубокое заблуждение, что ботокс не столько расслабляет мышцы, сколько парализует их. Косметолог подчеркнула, что важно не путать расслабление и парализацию, поскольку эти два состояния имеют существенные различия.

«Расслабление мышц, вызванное ботулотоксином, является временным эффектом, который происходит из-за блокирования сигналов от нервов к мышцам. Когда ботокс вводится в организм, он препятствует выходу вещества, связывающего нерв и мышцу, в пространство между ними. Это приводит к тому, что мышца не получает сигнала на сокращение, что создает состояние покоя для мышцы и является естественным физиологическим состоянием. Действие ботокса — обратимо», — рассказала эксперт.

В отличие от расслабления, парализация мышц означает полное отсутствие движений, что является более серьезным и необратимым состоянием. Паралич связан с повреждением нервов, что приводит к тому, что мышца уже никогда не будет работать, заключила Щелокова.