Косметолог рассказала об уходе за кожей летом

В теплое время года кожа требует особого отношения и немного другого ухода, чем осенью или зимой. Владелица салона красоты и бьюти-блогер Рия Горбунова рассказала об основных ошибках в этом деле, сообщает «Вечерняя Москва».

Во-первых, красавицам стоит отказаться от «тяжелых» и жирных питательных кремов, в жару они забивают поры и препятствуют необходимому увлажнению. В этот период лучше использовать косметику с большим содержанием гиалуроновой кислоты и пить зеленый чай или брать кремы с его экстрактами.

Летом нет смысла использовать ухаживающую косметику с кислотами. Она делает кожу более уязвимой, и особенно это касается кремов с гликолиевой кислотой.

Еще один совет — активнее использовать солнцезащитные кремы. Их можно брать не только на пляж, а мазать ежедневно, особенно если они содержат достаточный процент SPF. Даже за 10-20 минут, пока человек добирается до дома с работы или идет в магазин, агрессивное летнее солнце успевает сильно воздействовать на кожу.