Косметолог рассказала, как реанимировать кожу лица после новогодних праздников

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Косметолог Рябинова: в разгар зимы не забывайте про увлажнение

После длинных новогодних праздников кожа требует особого ухода и восстановления. Косметолог Наталья Рябинова рассказала, какие процедуры помогут привести лицо в порядок, сообщает сайт «Узнай.ру» .

В первую очередь, необходимо сделать чистку лица, чтобы убрать загрязнения и омертвевшие клетки: после этого кожа буквально засияет. Косметолог посоветовала провести ультразвуковую чистку, которая стимулирует кровоснабжение и лимфодренаж.

После этого эксперт рекомендует сделать аэрофорез и добавить пилинг.

«При этой процедуре используется специальное устройство, которое позволяет ввести питательные вещества и влагу в глубокие слои кожи», — объяснила Рябинова.

Еще более свежим лицо помогут сделать маски — увлажняющие, питательные или восстанавливающие, их можно наносить в домашних условиях, а выбрать поможет специалист.

Косметолог напомнила, что правильный уход за лицом предполагает очищение, увлажнение, что особенно важно зимой, и защиту от солнца.