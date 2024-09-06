Косметолог порекомендовала осенью использовать более плотные и питательные кремы

В осенний период рекомендуется перейти на более плотные и питательные кремы, сообщила РИАМО врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян.

«От сухости кожу спасут увлажняющие кремы. В осенний период рекомендуется перейти на более плотные и питательные. Их следует использовать с утра, а вечером можно наносить увлажняющую сыворотку, чтобы не было сухости и стянутости на лице», – сказала Андрян.

Она добавила, что все косметические средства, независимо от сезона, необходимо подбирать по типу кожи: жирная, сухая, нормальная, комбинированная. При неправильном подборе средств кожу можно сделать обезвоженной, получить сухость и стянутость на лице.

«Если неправильно ухаживать за кожей, не умываться дважды в день, не протирать кожу тоником, не использовать кремы, то роговой слой будет очень плотным, все нанесенные средства на лицо будут оставаться на поверхности и будет ощущение сухости и стянутости», – рассказала косметолог.

Андрян предупредила, что при этом нельзя наносить кремы перед сном. Если так делать, то кожа покроется пленкой, будет нарушен водно-липидный баланс.

«На утро пациент проснется с большим отеком, с повышенной выработкой кожного сала на лице и с дискомфортом. Поэтому наносить крем рекомендуется за час-два до сна», – посоветовала специалист.