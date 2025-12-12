Косметолог назвала цинк и салициловую кислоту эффективными против высыпаний

Косметолог Мадина Осман рассказала, что средства с цинком и салициловой кислотой помогают справиться с локальными высыпаниями на коже. При сильном воспалении специалист посоветовала использовать холодный компресс, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Она рекомендовала сначала умываться мягкой пенкой или гелем без спирта, чтобы не раздражать кожу. После этого следует обработать воспаление антисептиком, например, средством с салициловой кислотой или перекисью бензоила. Такие препараты помогают снять воспаление и ускорить заживление.

Осман подчеркнула, что не стоит трогать прыщи руками, поскольку это может привести к попаданию патогенных микроорганизмов и усилению воспаления. В результате поражение может увеличиться и оставить рубцы после заживления.

При сильном воспалении косметолог посоветовала приложить холодный компресс на несколько минут для уменьшения отека.

