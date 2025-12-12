Косметолог назвала цинк и салициловую кислоту эффективными против высыпаний
Косметолог Мадина Осман рассказала, что средства с цинком и салициловой кислотой помогают справиться с локальными высыпаниями на коже. При сильном воспалении специалист посоветовала использовать холодный компресс, сообщает сайт «Узнай.ру».
Она рекомендовала сначала умываться мягкой пенкой или гелем без спирта, чтобы не раздражать кожу. После этого следует обработать воспаление антисептиком, например, средством с салициловой кислотой или перекисью бензоила. Такие препараты помогают снять воспаление и ускорить заживление.
Осман подчеркнула, что не стоит трогать прыщи руками, поскольку это может привести к попаданию патогенных микроорганизмов и усилению воспаления. В результате поражение может увеличиться и оставить рубцы после заживления.
При сильном воспалении косметолог посоветовала приложить холодный компресс на несколько минут для уменьшения отека.
