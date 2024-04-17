Косметолог Калимуллина: чистка и пилинг помогут мужчинам поддерживать красоту

В домашних условиях чистка и пилинг позволяют мужчинам долго поддерживать цветность лица в хорошем состоянии, сообщила РИАМО врач-дерматолог и косметолог клиники Dega Елена Калимуллина.

«Мужская кожа, в отличие от женской, менее капризная и очень «благодарная», поэтому для сохранения красоты и молодости банальное соблюдение домашнего ухода дает достаточно хороший и выраженный эффект. Периодическое выполнение уходовых процедур, таких как чистка и пилинги, позволяют долго поддерживать цветность лица в хорошем состоянии», – сказала Калимуллина.

Она добавила, что мужчинам, которые хотят сохранить молодость, важно подобрать домашний уход и периодически делать ботулинотерапию.

«Также, если по показаниям есть изменения структуры кожи, рубцовые изменения, расширенные поры, то дополнительно можно делать лазерные шлифовки или микроигольчатый RF-лифтинг. Стоит отметить, что мужчины предпочитают процедуры, которые незаметны, не требуют длительной реабилитации и не причиняют боль», – рассказала косметолог.