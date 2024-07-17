Косметолог дала советы по макияжу и заботе о коже в жару

Косметолог Ямазаки: в жару девушкам нужно выбирать особый уход за кожей

Косметолог, управляющая бьюти-пространством Faceology Наталия Ямазаки рассказала, что жаркая погода устанавливает свои правила для красавиц. По ее словам, в жару девушкам необходимо использовать средства с spf-защитой на лице и губах и выбирать тональный крем полегче, сообщает портал «Узнай.ру» .

«Нужна хорошая подготовка кожи в зависимости от ее типа. Без нее все потечет даже зимой. В подготовку входит тонизирование, при необходимости — сыворотка и база из ухаживающих средств», — уточнила специалист.

Особый вопрос — это выбор тонального крема на лето. По словам Ямазаки, имеет смысл обойтись легкими BB или CC кремами. Также летом можно более активно использовать фиксирующую минеральную или просто прозрачную пудру, временно обойтись без плотной основы.

В жаркую погоду кожа активнее вырабатывает сало, и девушки должны позаботиться о ее очищении. Для этого можно использовать матирующие салфетки и специальные увлажняющие крема, богатые антиоксидантами.