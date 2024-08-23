Косметолог Чащина: сегодня в моде естественные формы и контуры

Времена, когда в моде были одинаковые перекачанные филлерами губы, остались в прошлом. Сегодня более актуальны естественные формы и контуры, сообщила РИАМО заместитель главного врача сети клиник «Атлас», врач-косметолог, лазеротерапевт, физиотерапевт, специалист превентивной медицины и эксперт сообщества umetExperts Оксана Чащина.

Она отметила, что клиенты все чаще приходят к врачам за тем, чтобы подчеркнуть природную красоту, а не следовать глянцевым паттернам. Косметолог подчеркнула, что каждый человек по-своему красив.

«Понимая это, нужно грамотно расставлять акценты и приоритеты в стремлении измениться и омолодиться. И лучше доверить это профессионалу — врачу-косметологу с чувством вкуса и умением анатомически правильно „выстроить“ лицо человека», — рассказала Чащина.

Она также отметила, что выглядеть хорошо и красиво хотят все. Но если в молодости человеку не приходится прикладывать для этого много усилий, то с возрастом задача усложняется. Чтобы решить проблемы, важно обращаться к квалифицированным врачам-косметологам.