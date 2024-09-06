Косметолог Андрян посоветовала осенью добавить в домашний уход за кожей ретинол

Осенью следует добавить в домашний уход за кожей ретинол, который уплотняет ее, делая кожу более сияющей, сообщила РИАМО врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян.

«Это препарат, который позволяет убрать гиперкератоз, то есть избыточное разрастание рогового слоя эпидермиса, и восстановить ее (кожи — ред.) собственные ресурсы. В частности, ретинол способствует активной выработке коллагена», — сказала Андрян.

Она добавила, что к началу осени кожа испытывает «стресс» после активного солнечного воздействия, поэтому, чтобы ее восстановить, рекомендуется начать использовать сыворотки с витамином С и антиоксидантами.

«Третье. Добавляем в „рацион“ увлажняющие сыворотки — с гиалуроновой кислотой, с пептидами, с аминокислотами, чтобы подготовить кожу к очередному стрессу — обветриванию и сухости. Четвертое. Осенью солнце никуда не пропадает, поэтому продолжаем использовать SPF-кремы. Вместо кремов с высоким индексом достаточно использовать с SPF 15-20», — рассказала косметолог.

Андрян последним препаратом назвала антипигментные сыворотки. После солнечного лета возникают пигментные пятна, поэтому в осенний период необходимо начинать с ними активную борьбу. Можно также использовать депигментирующие сыворотки в сочетании с аппаратными методами.