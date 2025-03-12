Корсет и правильная ходьба: остеопат рассказал, как добиться красивой осанки

Врач-остеопат Антон Ноздрачев назвал несколько секретов сохранения красивой осанки: правильная ходьба, положение рук при ходьбе, ограниченное время за компьютером, положение на рабочем месте и контроль веса, а в сложных случаях — специальный корсет, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если человеку приходится сидеть восемь часов на рабочем месте, он должен раз в 45 минут подниматься и ходить на протяжении 10–15 минут для того, чтобы мышцы, которые удерживают нашу позу, расслабились. Когда человек сидит согнувшись, особенно в позе буквы „С“, мышцы чувствуют себя расслабленно», — сказал доктор.

По его словам, ходить нужно ровно, наступая с пятки и перекатываясь на большой палец, а запястье при движении должно находиться по центру бедру. Осанка автоматически расправляется, когда человек начинает обращать внимание на свои запястья.

Кроме того, если человек проводит время за сидячей работой, то очень важно сидеть в кресле глубоко, чувствуя опору на седалищные бугры.

Корсет, однако, в некоторых случаях может и навредить: например, если его подобрали неправильно и он криво распределит нагрузку на костно-мышечную структуру.