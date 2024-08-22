Королевцев приглашают в парки проверить свое здоровье
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев
В ближайшую субботу, 24 августа, в Центральном городском парке в интерактивном павильоне «Космос» состоится очередная акция «Проверь здоровье в парке», передает пресс-служба администрации городского округа.
Пройти комплексный медицинский осмотр без предварительной записи смогут все желающие. Программа обследования включает в себя анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиографию, а также выдачу направлений на необходимые лабораторные исследования.
«Мы проводим подобные мероприятия регулярно наряду с едиными днями диспансеризации в поликлиниках, потому что они дают возможность проявить заботу о своем здоровье, в первую очередь, работающей категории граждан, жителям для которых затруднительно посетить поликлинику в течение недели», — сообщила заместителя главного врача Королевской больницы Марина Торопцева.
Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Напоминаем, что пройти диспансеризацию можно и по будним дням в поликлинике по месту жительства. Запись осуществляется через портал.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.