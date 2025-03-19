Компрессионные чулки: россиянам ответили, как предотвратить появление варикоза

Врач хирург-флеболог больницы № 33 Светлана Торопова рассказала, как не допустить появления варикоза, к какому врачу обращаться при появлении и можно ли вылечить варикозное расширение вен, сообщает pravda-nn.ru .

Усталость ног, отеки в голени к вечеру, ночные судороги ног, покалывание и жжение в ногах могут сигнализировать о варикозе. Внешне он проявится через деформацию и вздутие вен. Наследственность, сидячий образ жизни, длительная статическая нагрузка, курение, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, метаболические нарушения могут стать факторами развития болезни.

Чем раньше удастся обратиться за помощью к врачу-флебологу, тем легче будет лечение. Стандартно диагностика недуга проходит через дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей.

На начальном этапе болезни врач может назначить компрессионный трикотаж, флеботропные препараты и лечебную гимнастику. Если вены сильно выпирают, пациенту необходима операция. Также сейчас широко используются малоинвазивные вмешательства — склеротерапия и лазерная облитерация.

Врач отметила, что все вышеперечисленные операции и запись к флебологу можно сделать по полису ОМС, обратившись в поликлинике к хирургу или приехав в больницу № 33, где принимают пациентов со всей Нижегородской области.

Торопова также заметила, что риски возникновения варикоза можно снизить. Обязательно для этого больше двигаться, делать перерывы на сидячей работе, делать лечебно-физкультурный комплекс для мышц голени. При предстоящей длительной статической нагрузке необходимо использовать компрессионный трикотаж.

«Чем раньше начата профилактика, а при необходимости и лечение варикозного расширения вен, тем лучше результат», — заключила врач.